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Ростех создал АО "Концерн "Уралвагонзавод"

Концерн стал головной организацией научно-производственной корпорации УВЗ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Корпорация "Ростех" создала АО "Концерн "Уралвагонзавод", ставшее головной организацией АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе концерна.

"В соответствии с решениями наблюдательного совета государственной корпорации "Ростех" АО "Концерн "Уралвагонзавод" определено головной организацией холдинговой компании, в состав которой включено АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", - сообщили в пресс-службе.

Председателем совета директоров АО "Концерн "Уралвагонзавод" избран первый заместитель генерального директора ГК "Ростех" Владимир Артяков, гендиректором - Александр Потапов.

Решением совета директоров АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" председателем Совета директоров избран Александр Потапов. Также получено согласие Игоря Холманских о его избрании в состав Совета директоров одного из акционерных обществ, входящих в состав холдинговой компании, сообщили в пресс-службе.

Двадцать девятого января стало известно, что Холманских вышел из состава совета директоров ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод".

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