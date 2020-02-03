В 10 школах Челябинска приостановлены занятия из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

ЧЕЛЯБИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди детей старше трех лет стал причиной приостановки занятий в 10 школах и 432 классах в Челябинске. Об этом сообщила в понедельник на аппаратном совещании в мэрии начальник городского управления здравоохранения Наталья Горлова.

"Ситуация оценивается как предэпидемическая. <...> На настоящий момент решение о закрытии класса, параллели или школы принимается индивидуально. <...> На 09:00 (07:00 мск) 3 февраля на карантин закрыто в Челябинске 432 класса из 5645 классов и 10 зданий школ (из 219 - прим. ТАСС). В лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты введен карантин", - сказала Горлова.

Она добавила, по данным Роспотребнадзора, в Челябинске идет рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди всех возрастных групп, за исключением детей до трех лет.

За четвертую неделю 2020 года в Челябинской области зарегистрировано 25 тыс. 167 случаев ОРВИ и гриппа, показатель составил 76,8 на 10 тыс. населения, что выше уровня предыдущей недели на 22%. В Челябинске зарегистрировано 11 тыс. 413 случаев ОРВИ и гриппа, показатель составил 95,1 на 100 тыс. населения, заболеваемость ниже уровня порога на 2%.