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Природоохранная прокуратура выявила нарушения на нескольких курганских заводах

По данным региональной прокуратуры, завод иглороликов в год выбрасывал более 10 тонн отходов первого, третьего, четвертого и пятого классов опасности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Курганская природоохранная прокуратура выявила нарушения производственного экологического контроля на Шумихинском заводе подшипниковых иглороликов, "Курганских прицепах", "Курганавторемонте", "ЗауралПромАрматура+" и "Глинки". Так, завод иглороликов выбрасывал более 10 тонн отходов первого, третьего, четвертого и пятого классов опасности в год, но не имел программу производственного экологического контроля, сообщили в понедельник в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Проверкой установлено, что ОАО "Шумихинский завод подшипниковых иглороликов" образует отходы производства и потребления первого, третьего, четвертого и пятого классов опасности - всего за 2018 год на предприятии образовано свыше 10 тонн отходов, также осуществляются выбросы вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух. При этом в нарушение требований ФЗ "Об охране окружающей среды" на заводе не разработана программа производственного экологического контроля. Нарушения ФЗ, регулирующего вопросы осуществления производственного экологического контроля, также выявлены в деятельности АО "Курганские прицепы", АО "Курганавторемонт", ООО "ЗауралПромАрматура+", ЗАО "Глинки" и ряда других организаций. Все виновные лица привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа производственного экологического контроля предусматривает реализацию на предприятии мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию, восстановлению природных ресурсов.

Теги
РоссияКурганская область
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