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Усть-Катавский вагоностроительный завод выведен из состава Центра им. Хруничева

В ОРКК сообщили, что на базе предприятия будет создан межрегиональный кластер по выпуску диверсифицированной продукции гражданского назначения в Челябинской области

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Усть-Катаевский вагоностроительный завод имени С. М. Кирова официально вышел из состава Центра им. М. В. Хруничева. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, входит в госкорпорацию "Роскосмос").

"3 февраля официально завершилась процедура передачи имущественного комплекса Усть-Катавского вагоностроительного завода от "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева" в АО "УКВЗ" (входит в структуру АО "ОРКК")", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ОРКК, процесс смены собственника завода занял чуть больше полугода. Теперь на базе предприятия будет создан межрегиональный кластер по выпуску диверсифицированной продукции гражданского назначения в Челябинской области.

Усть-Катавский вагоностроительный завод основан в 1758 году и является основным поставщиком трамвайных вагонов на рынок России и стран СНГ. Завод способен производить трамвайные вагоны с различной шириной колеи и различными системами управления тягового электрооборудования, запасные части и сервисное оборудование.

Теги
РоссияЧелябинская область
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