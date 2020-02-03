Праймериз "Единой России" в Свердловской области в 2021 году частично пройдут в интернете

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Праймериз партии "Единая Россия" в преддверии выборов в Законодательное собрание Свердловской области частично пройдут в электронном виде, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС секретарь регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий.

"У нас и раньше была возможность голосовать через интернет, но сама регистрация была ручная: нужно было прийти в оргкомитет и зарегистрироваться, <…> а сейчас это все будет через МФЦ, через "Госуслуги". <…> [Мы ожидаем, что] электронное предварительное голосование в ближайшие годы станет основным способом голосования [на праймериз]", - сказал он.

Выборы в Законодательное собрание Свердловской области состоятся в сентябре 2021 года. Виктор Шептий уточнил, что праймериз партии пройдут во всех 25 избирательных округах, в предварительном голосовании смогут поучаствовать несколько сотен тысяч человек.