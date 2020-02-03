В Югре госпитализировали вахтовиков из-за контакта с заразившейся коронавирусом студенткой

Студентка из КНР, у которой выявлен коронавирус, обратилась за помощью 28 января. Сразу после поступления она была госпитализирована. Всего в России было выявлено два подтвержденных случая инфекции - у граждан Китая в Забайкальском крае и Тюменской области.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 февраля. /ТАСС/. Три гражданина Узбекистана, находившихся в одном самолете с прибывшей в Тюмень из Китая студенткой, у которой был выявлен коронавирус, госпитализированы в больницу в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). Их проверяют на наличие коронавируса, сообщила ТАСС заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

"Никаких подозрений на коронавирус у них нет. Они просто были в контакте с заболевшим (коронавирусом - прим. ТАСС), поскольку работают в Югре на месторождении, а установить медицинское наблюдение там за ними невозможно. Их изолировали на время проведения лабораторных исследований в одну из больниц в инфекционный стационар", - сказала она.

По словам Кудрявцевой, сейчас медики ждут результатов лабораторных исследований.

В свою очередь в департаменте общественных коммуникаций Нижневартовска ТАСС уточнили, что в инфекционном отделении одной из больниц города находятся трое граждан Узбекистана, контактировавших с заболевшей студенткой из Китая. "По данным медиков, их состояние удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 360 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая - на Филиппинах.