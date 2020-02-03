Прокуратура проверит "Руслайн" после аварийной посадки лайнера в Томске

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Калужская транспортная прокуратура проверит авиакомпанию "Руслайн" после аварийной посадки самолета с поврежденной стойкой шасси в аэропорту Томска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

"Калужский транспортный прокурор, надзирающий за деятельностью авиакомпании, проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности полетов. Ход и результаты проверки находятся на контроле аппарата межрегиональной транспортной прокуратуры", - сообщили в ММТП.

Утром в понедельник самолет авиакомпании "Руслайн" Bombardier CRJ-100, летевший из Екатеринбурга, повредил стойку шасси при посадке в Томске. До 12:00 (07:00 мск) работа томского аэропорта была приостановлена в связи с необходимостью подготовить взлетно-посадочную полосу - провести обследование и убрать поврежденное воздушное судно. Вылетов самолетов по семи направлениям ожидали 400 пассажиров. Также проверки проводят Томская транспортная прокуратура, Западно-Сибирский СК на транспорте, Западно-Сибирское управление Росавиация и транспортная полиция.