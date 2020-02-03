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Фонд капремонта в Свердловской области планирует к 2023 году отремонтировать 1440 лифтов

В 2020 году размещены заказы на замену лифтов в 110 домах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области планирует к 2023 году отремонтировать 1440 лифтов в жилых домах, сообщил в понедельник на пресс-конференции в уральском региональном пресс-центре ТАСС генеральный директор фонда Станислав Суханов.

"Планы по замене лифтового оборудования на трехлетку - 1440 лифтов на территории Свердловской области. С 2023 мы выходим на плановую замену после 25 лет. Это будет 65-70 лифтов в год, у которых вырабатывается срок 25 лет. Таким образом, к 2023 году мы справимся с задачей [по ремонту лифтов с истекшим сроком эксплуатации]", - сказал Суханов.

Он добавил, что на данный момент размещены заказы на замену лифтов в 110 домах (291 лифт) в 2020 году. В 2019 лифтовое оборудование заменили в 12 домах. "Это объяснимо, так как плотная замена шла в 2016-2017. Только в 2017-м было заменено около 1000 лифтов. Мы их меняли по системе отсрочки платежа в 36 месяцев, поэтому у нас была финансовая нагрузка, которая заканчивается 1 июля 2020 года. С этого года у нас серьезная программа по замене", - сообщил Суханов.

По словам гендиректора, в целом работы по капремонту домов в Свердловской области начаты в 801 доме из 1044 запланированных на 2020 год.

"Уже началась ремонтная кампания на 2020 год. В КСП (краткосрочном плане - прим. ТАСС), утвержденном на 2020 год, стоит 1206 домов, из них 26 домов на специальном счете - Фонд ремонтом данных домов не занимается, в 136 домах будет выполнен только один вид работ - составление проектно-сметной документации, в 1044 домах планируется провести капремонт. <…> На сегодняшний день контракты на СМР (строительно-монтажные работы - прим. ТАСС) заключены, уже начаты работы в 801 доме", - сообщил он.

В 2019 году, отметил Суханов, программа капитального ремонта была выполнена на 100% - отремонтировано 1037 домов. Всего в программе в прошлом году было 1357 домов, из которых по 320 домам велась только подготовка проектно-сметной документации. Собираемость взносов по капремонту по итогам года составила 96,43%.

Теги
РоссияСвердловская область
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