В Челябинске экс-пограничников осудили за пропуск в Россию девяти тонн насвая

ТАСС, 3 февраля. Суд приговорил двух бывших сотрудников пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям Артема Сердюкова и Максима Парыгина на 9 и 5 лет соответственно за коррупцию и нарушение правил несения службы. Об этом говорится в сообщении, распространенном ГВСУ СК РФ.

"Они [Сердюков и Парыгин] признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" и "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц в крупном размере"), ч. 1 ст. 341 УК РФ ("Нарушение правил несения пограничной службы"). Решением Челябинского гарнизонного военного суда Артему Сердюкову и Максиму Парыгину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 и 5 лет соответственно, а также воинского звания и права занимать должности на госслужбе сроком на 4 года каждого. Кроме того, суд обязал Сердюкова выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей", - уточняется в сообщении.

С целью обеспечения исполнения наказания наложен арест на автомобиль Парыгина Hyundai Santa Fe стоимостью 500 тыс. рублей.

2 июня прошлого года старшие техники группы стационарного инспекционно-досмотрового комплекса КПП "Петухово-автодорожное" Парыгин и Сердюков в ходе досмотра машины, прибывшей из Казахстана, обнаружили и изъяли 500 кг запрещенной к продаже в РФ некурительной табачной смеси (насвай). Пограничники незаконно пропустили машину через границу. Также следствие установило, что с февраля по июнь 2019 года обвиняемые за взятки в общей сумме 540 тыс. рублей незаконно пропустили через границу еще три машины с 8,5 т насвая.