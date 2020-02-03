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Введенный в школах Тюмени карантин распространили на пригород

Он будет действовать до 8 февраля

ТАСС, 3 февраля. Учебный процесс во всех школах Тюменского района будет приостановлен до конца недели из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди школьников, сообщила в понедельник пресс-служба районной администрации.

Аналогичные меры уже действуют с 3 февраля во всех школах и учреждениях дополнительного образования областного центра.

"Санитарно-противоэпидемическая комиссия Тюменского района приняла решение о закрытии с 4 февраля по 8 февраля 2020 года на карантин всех общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. Процесс обучения рекомендовано организовать в дистанционной форме", - говорится в сообщении.

Также на этот период приостановят работу детские группы и объединения в учреждениях культуры и спорта. В Тюменском районе проживает 123 тыс. человек.

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РоссияТюменская область
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