СК возбудил дело после конфликта журналиста и сотрудников штрафстоянки в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили дело после конфликта между сотрудниками штрафстоянки и корреспондентом телекомпании "СургутИнформ-ТВ" (Ханты-Мансийский автономный округ) Евгением Неупокоевым. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Как сообщал ТАСС генеральный директор телекомпании Игорь Ярош, днем 24 января Неупокоев снимал сюжет о деятельности штрафстоянки в Сургуте. Когда журналист попытался взять комментарий у сотрудников организации, на него напали, выбили из его рук камеру. В результате корреспондент получил различные травмы, в частности перелом пальца. Региональное следственное управление по данному факту проводило проверку.

"По результатам процессуальной проверки сведений, опубликованных в средствах массовой информации об избиении журналиста, возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 24 января в городе Сургуте в служебном помещении одной из штрафстоянок ее сотрудники применили физическую силу в отношении пытавшегося взять у них интервью корреспондента "СургутИнформ-ТВ". В результате последнему были причинены телесные повреждения, повлекшие причинение вреда здоровью средней тяжести.