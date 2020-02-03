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Глав двух стройкомпаний в Югре подозревают в хищении более 10 млн рублей дольщиков

В полицию обратились около 100 дольщиков из ХМАО и соседних регионов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 февраля. /ТАСС/. Руководители строительных компаний "Салаир" и "Новострой" подозреваются в хищении более 10 млн рублей, принадлежащих дольщикам в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД.

"По версии следствия, двое руководителей строительных организаций "Салаир" и "Строительная фирма "Новострой" совместно с иными неустановленными лицами осуществили хищение денежных средств граждан, привлеченных по договорам переуступки прав требования участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов. В результате противоправных действий материальный ущерб гражданам в сумме превысил 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД, на данный момент в полицию обратились около 100 дольщиков. "Среди них как жители ХМАО, так и соседних регионов. Заявления продолжают поступать", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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