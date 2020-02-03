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Все школы Ханты-Мансийска закрыли из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

Меры будут действовать до 10 февраля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 февраля. /ТАСС/. Занятия в школах Ханты-Мансийска до 10 февраля переведены на дистанционный режим обучения в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города, отметив, что решение принято 3 февраля санитарно-эпидемиологической комиссией при администрации Ханты-Мансийска.

"Это необходимо для снижения риска заболеваемости и распространения гриппа и ОРВИ. В таком формате школы и учреждения допобразования будут работать по 10 февраля включительно", - сказал собеседник агентства, добавив, что с коронавирусом это никак не связано.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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