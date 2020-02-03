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Предложения по изменениям в Конституции

В Екатеринбурге предложили закрепить в Конституции поддержку соцработников

По мнению члена рабочей группы региона Юрия Зинченко, правительство РФ также должно осуществлять единую государственную политику в сфере психологического благополучия граждан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Обязанность правительства РФ по поддержке сотрудников социальной сферы, например, врачей, учителей и ученых, предлагается внести в качестве поправки к Конституции РФ. С такой инициативой вышел в понедельник глава Российской академии образования, член рабочей группы по изменениям в основной закон Юрий Зинченко на обсуждении поправок в Екатеринбурге.

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"Есть в Конституции статья 114, которая закрепляет обязанности правительства РФ. Мы предлагаем на основе предложений дополнить отдельным пунктом, что правительство РФ обеспечивает и осуществляет приоритетные меры для поддержки высокого социального статуса учителя, педагога, ученого, врача и других работников социальной сферы", - сказал он.

По словам Зинченко, также предлагается закрепить, что правительство РФ осуществляет единую государственную политику не только в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, но и в сфере психологического благополучия граждан.

"Эта сфера сейчас чувствительная. Мы знаем достаточно много печальных ситуаций, когда пытались оказать помощь, а выходило с точностью до наоборот. Нет единого ведомства, которое вело бы политику в области психологического благополучия, оказания психологической помощи. Часть - в Минздраве, часть - в образовании, часть - у МЧС", - пояснил он.

Также поправку обсудили во владимирском отделении Общероссийского народного фронта. Эксперты обратили внимание на необходимость приведения федерального закона "Об образовании" в соответствие с Конституцией в части упоминания видов образования. В частности, 43-я статья основного документа гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования, в то время как в профильном законе вместо среднего профессионального указано среднее общее образование.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияСвердловская областьЗинченко, Юрий ПетровичПредложения по изменениям в Конституции
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