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Китайская вирусная пневмония

"Уральские авиалинии" отправили средства защиты от коронавируса в Китай

В авиакомпании сообщили, что медицинские маски-респираторы будут безвозмездно раздавать в аэропортах КНР
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отправила в Китай в качестве безвозмездной помощи средства защиты от коронавируса. Об этом во вторник сообщила пресс-служба авиакомпании в своем официальном Telegram-канале.

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"Авиакомпания "Уральские авиалинии" отправила в Китай партию медицинских масок-респираторов. Средства защиты будут безвозмездно раздавать в аэропортах КНР. В связи с распространением коронавируса - 2019-nCoV в Китае наблюдается дефицит медицинских масок", - говорится в сообщении.

Китайские власти в конце декабря прошлого года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тысячи человек, 426 умерли.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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