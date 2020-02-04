"Уральские авиалинии" отправили средства защиты от коронавируса в Китай

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отправила в Китай в качестве безвозмездной помощи средства защиты от коронавируса. Об этом во вторник сообщила пресс-служба авиакомпании в своем официальном Telegram-канале.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" отправила в Китай партию медицинских масок-респираторов. Средства защиты будут безвозмездно раздавать в аэропортах КНР. В связи с распространением коронавируса - 2019-nCoV в Китае наблюдается дефицит медицинских масок", - говорится в сообщении.

Китайские власти в конце декабря прошлого года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тысячи человек, 426 умерли.