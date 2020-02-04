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На уральском заводе установили оборудование за €2 млн по очистке вод, попадающих в Чусовую

В компании "Русский хром 1915" сообщили, что это позволит поддерживать содержание хрома в реке в безопасной для человека и окружающей среды концентрации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. АО "Русский хром 1915" (входит в MidUral Group) установило на своем предприятии очистное оборудование за €2 млн, которое поможет улучшить качество очищенной от хрома воды, попадающей в реку Чусовую. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании.

Конструктивные недостатки шламонакопителя №4 ПО "Хромпик", государственного предприятия-предшественника АО "Русский хром 1915", проявили себя в полной мере в конце 1980-х годов, пояснили ТАСС в пресс-службе компании. Гидроизоляция объекта была нарушена из-за ошибок при проектировании и строительстве. Жидкие отходы просачивались в подземные воды и выносились с ними в Чусовую. Концентрация хрома в реке Чусовой в 1989 году превышала норму в 20-30 раз. Сейчас, по информации из государственных докладов по экологии Свердловской области, содержание хрома в Чусовой снизилось с 30 предельно допустимых концентраций (ПДК) в 2005 году до 0,66 ПДК в 2011 году. Это стало возможно благодаря системе перехвата и очистки загрязненных подземных вод вокруг шламонакопителя №4. Через 15 лет от начала эксплуатации данной системы предприятие инициировало ее плановую модернизацию. Это позволит поддерживать содержание хрома в реке Чусовой в безопасной для человека и окружающей среды концентрации, уточнили в компании.

"MidUral Group инвестировала €2 млн в инновационное очистное оборудование для АО "Русский хром 1915". Уникальная технология компании GEA из Германии позволит предприятию снизить количество жидких отходов и улучшить качество очищенной от хрома воды", - говорится в сообщении.

В пресс-службе компании уточнили, что задача - полностью утилизировать отходы, содержащиеся в неэксплуатируемом сейчас шламонакопителе №4. В ноябре 2019 года завод уже провел планово-предупредительный ремонт двух насосных станций, затем построил и запустил дополнительную дренажную насосную станцию, что даст возможность по очереди модернизировать все имеющиеся установки.

В сообщении уточняется, что компания обеспечивается безопасность шламонакопителя №4, в котором накопилось 7,5 млн тонн отходов, скопившихся от деятельности ПО "Хромпик". Шлам от текущей деятельности складируется в сухом виде на гидроизолированном полигоне.

Природоохранная деятельность компании

Природоохранная стратегия MidUral Group реализуется во взаимодействии с правительством Свердловской области и администрацией Первоуральского городского округа. С 2018 года действует трехстороннее соглашение по обеспечению благоприятного состояния окружающей среды в регионе.

АО "Русский Хром 1915" включено в проект федеральной целевой программы "Ликвидация накопленного экологического ущерба", а также в областную целевую программу "Экология и природные ресурсы Свердловской области", которая была принята в 2007 году с целью охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности региона. В марте прошлого года сообщалось, что в 2019-2020 годах Midural Group инвестирует около 200 млн рублей в реализацию программы природоохранных мероприятий АО "Русский хром 1915".

MidUral Group - вертикально-интегрированный химико-металлургический комплекс предприятий, специализирующихся на выпуске лигатур и ферросплавов для потребностей специальной металлургии, а также на производстве химической продукции на основе хромовых солей.

АО "Русский хром 1915" является предприятием, специализирующимся на производстве хромовых соединений технической и реактивной квалификации.

Теги
РоссияСвердловская область
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