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Китайская вирусная пневмония

Медики не выявили коронавируса у госпитализированных в Югре вахтовиков

Всего в округе под наблюдением находится 31 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 февраля. /ТАСС/. Исследования не подтвердили коронавирус у трех граждан Узбекистана, госпитализированных в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) для проверки на наличие опасной болезни. Об этом ТАСС сообщили в территориальном отделе Роспотребнадзора.

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На данный момент в России выявлено два подтвержденных случая инфекции - у граждан Китая в Забайкальском крае и Тюменской области. Вахтовики из Узбекистана, прибывшие в Тюмень одним самолетом с инфицированной китайской студенткой, были госпитализировали в больницу в Нижневартовске, чтобы проверить их на наличие коронавируса.

"Да, пришли (результаты обследования граждан Узбекистана - прим. ТАСС). Это не коронавирус - то ли грипп, то ли ОРВИ. Другими сведениями мы не располагаем", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в региональном управлении Роспотребнадзора ТАСС сообщили, что в Югре 31 человек находится под медицинским наблюдением из-за коронавируса в Китае. "У них берут анализы, проводят обследования. Состояние их здоровья хорошее", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округКитайская вирусная пневмония
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