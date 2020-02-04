{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти помогут разносящему еду паратлету из Екатеринбурга отобраться на паралимпиаду

По словам министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, ресурсы для того, чтобы Михаил Асташов прошел все ступени подготовки, найдены

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Паратриатлонисту Михаилу Асташову, который устроился в "Яндекс.Еду", будет оказана вся необходимая помощь, чтобы он мог принять участие в соревнованиях, которые позволят ему заработать рейтинг для участия в паралимпиаде в Токио, сообщил во вторник ТАСС министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

"Командирование на паралимпийские игры происходит по квотам. <…> В данном случае мы говорим о необходимости зарабатывания рейтинга спортсмена [путем] участия в соревнованиях в Австралии и в Арабских Эмиратах. Ресурсы найдены для того, чтобы он прошел все ступени подготовки. Проблемы нет", - сказал министр. Он добавил, что спортсмен трудоустроен и получает заработную плату в рамках сотрудничества с министерством.

На эту тему

"Прежде всего, он является спортсменом Бурятии. [Он] у нас на параллельном зачете (выступает за два региона сразу - Бурятию и Свердловскую область - прим. ТАСС), потому что у нас есть выдающийся тренер Владимир Алыпов, который его тренирует. В рамках сотрудничества с министерством [Асташов] трудоустроен в Центре паралимпийской и сурдлимпийской подготовки, и ему оказывается на паритетных началах поддержка для того, чтобы он принимал участие в соревнованиях, в том числе [платится] заработная плата", - добавил министр.

Ранее в СМИ появилось видео, как на фуд-корте в одном из торговых центров Екатеринбурга молодой человек с протезами стоит в очереди на раздаче еды в фирменной желтой куртке "Яндекса" и с рюкзаком за спиной. В пресс-службе "Яндекс.Еды" подтвердили факт его трудоустройства, отметив, что он отработал первую смену, его курирует человек, который помогает адаптироваться к работе. По данным местных СМИ, спортсмен собирает деньги на соревнования.

Министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов в опубликованном накануне видеообращении уточнил, что в бюджете региона заложены средства на спортивную подготовку Асташова. Если он отберется на Паралимпиаду, то ему обеспечат всю необходимую помощь. Министр также сообщил, что, по словам тренера Асташова, спортсмена в Екатеринбурге не было несколько месяцев, на данный момент он находится в Москве на сборах.

Сам Асташов избегает общения с прессой, однако в разговоре с корреспондентом ТАСС хорошо знакомый с ним Иван Алыпов (российский лыжник, сын тренера Асташова Владимира Алыпова) сообщил, что паратлет намерен в ближайшее время опубликовать в соцсетях видеообращение по поводу сложившейся ситуации.

Теги
РоссияБурятияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
МИД КНР поблагодарил РФ за лечение зараженных коронавирусом граждан Китая
Как отметили в китайском ведомстве, два гражданина КНР с подтвержденным диагнозом заражения коронавирусом на территории России получают профессиональную помощь от российской стороны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС