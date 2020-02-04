Власти помогут разносящему еду паратлету из Екатеринбурга отобраться на паралимпиаду

"Командирование на паралимпийские игры происходит по квотам. <…> В данном случае мы говорим о необходимости зарабатывания рейтинга спортсмена [путем] участия в соревнованиях в Австралии и в Арабских Эмиратах. Ресурсы найдены для того, чтобы он прошел все ступени подготовки. Проблемы нет", - сказал министр. Он добавил, что спортсмен трудоустроен и получает заработную плату в рамках сотрудничества с министерством.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Паратриатлонисту Михаилу Асташову, который устроился в "Яндекс.Еду", будет оказана вся необходимая помощь, чтобы он мог принять участие в соревнованиях, которые позволят ему заработать рейтинг для участия в паралимпиаде в Токио, сообщил во вторник ТАСС министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

"Прежде всего, он является спортсменом Бурятии. [Он] у нас на параллельном зачете (выступает за два региона сразу - Бурятию и Свердловскую область - прим. ТАСС), потому что у нас есть выдающийся тренер Владимир Алыпов, который его тренирует. В рамках сотрудничества с министерством [Асташов] трудоустроен в Центре паралимпийской и сурдлимпийской подготовки, и ему оказывается на паритетных началах поддержка для того, чтобы он принимал участие в соревнованиях, в том числе [платится] заработная плата", - добавил министр.

Ранее в СМИ появилось видео, как на фуд-корте в одном из торговых центров Екатеринбурга молодой человек с протезами стоит в очереди на раздаче еды в фирменной желтой куртке "Яндекса" и с рюкзаком за спиной. В пресс-службе "Яндекс.Еды" подтвердили факт его трудоустройства, отметив, что он отработал первую смену, его курирует человек, который помогает адаптироваться к работе. По данным местных СМИ, спортсмен собирает деньги на соревнования.

Министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов в опубликованном накануне видеообращении уточнил, что в бюджете региона заложены средства на спортивную подготовку Асташова. Если он отберется на Паралимпиаду, то ему обеспечат всю необходимую помощь. Министр также сообщил, что, по словам тренера Асташова, спортсмена в Екатеринбурге не было несколько месяцев, на данный момент он находится в Москве на сборах.

Сам Асташов избегает общения с прессой, однако в разговоре с корреспондентом ТАСС хорошо знакомый с ним Иван Алыпов (российский лыжник, сын тренера Асташова Владимира Алыпова) сообщил, что паратлет намерен в ближайшее время опубликовать в соцсетях видеообращение по поводу сложившейся ситуации.