Региональный центр Президентской библиотеки им. Ельцина откроют в Курганской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина откроют в Кургане на базе областной универсальной научной библиотеки имени А. К. Югова в день празднования 77-й годовщины образования Курганской области 6 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе курганской библиотеки.

"В день рождения Курганской области в областной универсальной научной библиотеке им. А. К. Югова состоится открытие регионального центра Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. <…> В рамках мероприятия состоится подписание дополнительного соглашения по открытию регионального центра между Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина и Правительством Курганской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь жители региона получат больше возможностей по просмотру ресурсов президентской библиотеки, так как полнотекстовые издания библиотеки недоступны при обычной регистрации пользователя, например на домашнем компьютере. Кроме того, на базе электронного читального зала будут проводиться различные экскурсии, выставки, мультимедийные уроки, видеолекции, конференции, круглые столы, обучающие семинары.

"Новый удаленный электронный зал центра сделает возможным предоставление доступа к ресурсу Президентской библиотеки одновременно 20 пользователям (20 компьютеров, ранее был один). <…> Открытие Центра также позволит пополнять региональную коллекцию Курганской области на национальном портале Президентской библиотеки. В настоящее время на этом портале в разделе региона размещено 24 документа", - уточняют в пресс-службе.

На базе библиотеки планировали оцифровывать старинные краеведческие издания региона для размещения на портале Президентской библиотеки.

6 февраля исполняется 77 лет со дня образования Курганской области. Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, в этот день в культурно-выставочном центре, краеведческом и художественном музеях и государственных архивах пройдет День открытых дверей - пройдут экскурсии по экспозициям "Они прославили наш край" и "Рожденная в горниле войны". Кроме того, в регионе проверят знания жителей о родном крае на большом краеведческом диктанте.