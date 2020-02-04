Четыре центра онкологической помощи откроют в Свердловской области в 2020 году

За последние десять лет заболеваемость раком в регионе выросла практически на 25%, отметил Елишев. Рост смертности зафиксирован на уровне до 0,5% в год.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Четыре центра амбулаторной онкологической помощи будут открыты в Свердловской области в 2020 году, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения области Владимир Елишев.

Как бесплатно провериться и что делать, если диагноз подтвердился

Главные вопросы о раке. Как бесплатно провериться и что делать, если диагноз подтвердился

"В этом году мы ожидаем дальнейшего расширения применения современных лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, и также ожидаем дальнейшее развитие создания центров амбулаторной онкологической помощи. <…> В этом году в планах открытие четырех центров", - сказал Елишев.

Он отметил, что создание таких центров должно ускорить получение первичного обследования и онкологического лечения. Основной причиной смертности специалист назвал позднее выявление заболеваний.

"Мы говорим о цифре выявленных пациентов по прошествии года, мы видим увеличение пациентов с онкологическими заболеваниями. Это не есть плохо, это, наоборот, хорошо, потому что мы видим в этом количестве заболевших большое количество ранних стадий, это пациенты, которых мы выявили бы позднее, мы делаем задел наперед", - сказал ТАСС начальник управления здравоохранения администрации города Екатеринбурга, главный внештатный специалист по амбулаторной онкологической помощи Минздрава Свердловской области Денис Демидов.

Главный внештатный детский специалист-онколог Минздрава области Олег Аракаев отметил, что за последнее время значительно сократилась детская смертность он онкологических заболеваний. "Дети начали выздоравливать благодаря раннему выявлению злокачественных заболеваний, благодаря новым методам терапии, которые сейчас начали применяться", - сказал он.

Подготовка специалистов

С 2019 года, по словам Елишева, в онкодиспансере начали принимать на работу врачей-ординаторов. На работу уже принято 20 специалистов.

"Кроме того, с этого года вводятся в практику так называемые именные стипендии от онкодиспансера. <…> В дальнейшем мы планируем расширять наше участие именно в пропаганде выбора онкологической специальности для студентов медуниверситета и медицинского колледжа", - сказал Елишев.