Очистные сооружения в свердловском поселке построят по венгерским технологиям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Очистные сооружения сточных вод в поселке городского типа Верхние Серги Свердловской области возведут по венгерским технологиям на основании опыта работы будапештского водоканала. Об этом сообщил во вторник на первом заседании совместной рабочей группы по сотрудничеству между правительством Свердловской области и Министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.

"[Заместитель губернатора Свердловской области] Алексей Валерьевич [Орлов] сегодня подписал распоряжение о том, что будет реализовываться новый инвестиционный проект по очистке сточных вод в Верхних Сергах на условиях государственно-частного партнерства. Мы планируем там использовать те технологии и наработки будапештского водоканала", - сказал Смирнов.

Как уточнили ТАСС в министерстве, на строительство потребуется порядка 300 млн рублей, из которых 60% будет получено из федерального бюджета, 30% - из регионального, 10% - из муниципального бюджета.

Взаимодействие венгерских представителей и Свердловской области осуществляется по соглашению о развитии экономического сотрудничества между правительством Свердловской области и Министерством экономики и транспорта Венгрии при поддержке генерального консульства и почетного консула Венгрии в Екатеринбурге, подписанному в 2006 году.

В 2020 году в городе Ревда ожидается завершение реконструкции очистных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения производительностью 45 тыс. кубических метров в сутки. Реконструкция идет на протяжении восьми лет, проект был разработан совместно с венгерскими партнерами.

Кроме того, 6 июня 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме подписан меморандум о взаимодействии между правительством Свердловской области и группой "БанКонзулт" (Венгрия) по реализации инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства на территории области в коммунальной сфере.