В Уральской ТПП считают, что ситуация с коронавирусом не повлияет на бизнес-активность

По информации Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, по итогам 9 месяцев 2019 года Китай занимает первую строчку в списке стран-торговых партнеров Свердловской области с товарооборотом в $1,5 млрд. Основные группы экспорта: металлы и изделия из них, машиностроение, минеральная продукция, древесина, заметно выросли поставки в КНР продовольствия, в том числе за счет таких продуктов, как мясо птицы, жиры и напитки. В номенклатуре импорта - машиностроительная и химическая продукция, текстиль, другие товары (изделия из керамики, гипса, игрушки, мебель).

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Вспышка коронавирусной инфекции существенно не повлияет на бизнес-активность между Свердловской областью и Китайской Народной Республикой, сообщил ТАСС во вторник президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин.

"Текущая ситуация [с коронавирусом] повлияет на бизнес-активность не очень существенно. Более того, могу сказать, что весь экспорт и большая часть импорта оформляется через нас, и мы видим, что никаких снижений [бизнес-активности] нет. Также именно через нас идут все проблемные вопросы, связанные со сбоями в контрактах. И за месяц никаких изменений мы не увидели", - сообщил Беседин.

Он добавил, что вспышка коронавируса в Китае повлияет на график визитов бизнес-партнеров, но это даст небольшую проекцию на бизнес-процессы, так как большая часть вопросов сейчас решается дистанционно.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, более 420 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.