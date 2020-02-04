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Паратлет Асташов заявил, что работает в "Яндекс.Еде" ради роста самооценки и нового опыта

Он также отметил, что принял такое решение "не ради хайпа и заработка"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Паратриатлонист Михаил Асташов заявил, что устроился в "Яндекс.Еду" не для того, чтобы заработать на поездку на Паралимпиаду-2020 в Токио, а для повышения самооценки и получения нового опыта.

Ранее в СМИ появилось видео, как на фуд-корте в одном из торговых центров Екатеринбурга молодой человек с протезами стоит в очереди на раздаче еды в фирменной желтой куртке "Яндекса" и с рюкзаком за спиной. В пресс-службе "Яндекс.Еды" подтвердили факт его трудоустройства, отметив, что он отработал первую смену, его курирует человек, который помогает адаптироваться к работе. Местные СМИ сообщали, что спортсмен собирает деньги на соревнования.

"Зачем я туда устроился? В первую очередь для самооценки, для какого-то нового опыта, все не ради хайпа и заработка, просто хотел попробовать себя в какой-то новой сфере, я не могу понять, почему это все вызвало такой ажиотаж. <…> Мне важны в первую очередь тренировки, я хочу попасть на Паралимпийские игры", - написал Асташов в своем аккаунте в Instagram.

Министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов в опубликованном накануне видеообращении уточнил, что в бюджете региона заложены средства на спортивную подготовку Асташова. Если он отберется на Паралимпиаду, то ему обеспечат всю необходимую помощь. Министр также сообщил, что, по словам тренера Асташова, спортсмена в Екатеринбурге не было несколько месяцев, на данный момент он находится в Москве на сборах.

Теги
РоссияБурятияСвердловская область
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