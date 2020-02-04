{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Югре открыли первый кабинет для профессионального лечения бессонницы

В региональном департаменте здравоохранения сообщили о росте обращений жителей округа с жалобами на плохой сон
Описание
© Пресс-служба Нижневартовской психоневрологической больницы.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 февраля. /ТАСС/. Первый в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) кабинет сомнолога начал работу в Нижневартовской психоневрологической больнице для профессионального лечения бессонницы. Он позволит вовремя помочь жителям региона с неврозами, депрессией и иными психическими расстройствами, одним из факторов которых может оказаться бессонница, сообщили ТАСС в региональном департаменте здравоохранения.

"В отделении психотерапии и неврозов Нижневартовской психоневрологической больницы открыт первый в Югре кабинет сомнолога, где врач занимается изучением причин, влияющих на течение сна. Длительная бессонница может значительно ослабить организм, нанести ему значительный вред, поэтому важно на ранней стадии выявить причины и провести лечение", - сказал собеседник агентства.

По его словам, одной из причин открытия кабинета для лечения бессонницы стал рост обращений жителей с жалобами на плохой сон. "К сожалению, многие просто недооценивают серьезность данной проблемы. Она нуждается в оперативном лечении", - добавил он.

В свою очередь в пресс-службе Нижневартовской психоневрологической больницы ТАСС уточнили, что при необходимости в кабинете пациент может остаться на ночь. "Важным методом диагностики является кардиореспираторный мониторинг - исследование, когда пациент проводит одну ночь в отделении и спит со специальным аппаратом, который в это время измеряет уровень дыхания, кислорода в крови, пульс, силу выдыхаемого воздуха, работу сердца, положения тела, храп и отдельный датчик замеряет уровень", - сказал собеседник.

Он уточнил, что после этого врач в специальной программе снимает результаты, на основании которых определяет какое лечение выбрать для пациента. По его словам, подобные исследования с возможностью оставить человека на ночь в кабинете начали проводить впервые в Югре. При этом пройти лечение сможет любой житель региона.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Сергеев: генконсульство Китая просило УрО РАН помочь в организации поставок триазавирина
Президент Российской академии наук сообщил, что Китаю было необходимо 500 упаковок препарата
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС