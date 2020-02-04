В Югре открыли первый кабинет для профессионального лечения бессонницы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 февраля. /ТАСС/. Первый в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) кабинет сомнолога начал работу в Нижневартовской психоневрологической больнице для профессионального лечения бессонницы. Он позволит вовремя помочь жителям региона с неврозами, депрессией и иными психическими расстройствами, одним из факторов которых может оказаться бессонница, сообщили ТАСС в региональном департаменте здравоохранения.

"В отделении психотерапии и неврозов Нижневартовской психоневрологической больницы открыт первый в Югре кабинет сомнолога, где врач занимается изучением причин, влияющих на течение сна. Длительная бессонница может значительно ослабить организм, нанести ему значительный вред, поэтому важно на ранней стадии выявить причины и провести лечение", - сказал собеседник агентства.

По его словам, одной из причин открытия кабинета для лечения бессонницы стал рост обращений жителей с жалобами на плохой сон. "К сожалению, многие просто недооценивают серьезность данной проблемы. Она нуждается в оперативном лечении", - добавил он.

В свою очередь в пресс-службе Нижневартовской психоневрологической больницы ТАСС уточнили, что при необходимости в кабинете пациент может остаться на ночь. "Важным методом диагностики является кардиореспираторный мониторинг - исследование, когда пациент проводит одну ночь в отделении и спит со специальным аппаратом, который в это время измеряет уровень дыхания, кислорода в крови, пульс, силу выдыхаемого воздуха, работу сердца, положения тела, храп и отдельный датчик замеряет уровень", - сказал собеседник.

Он уточнил, что после этого врач в специальной программе снимает результаты, на основании которых определяет какое лечение выбрать для пациента. По его словам, подобные исследования с возможностью оставить человека на ночь в кабинете начали проводить впервые в Югре. При этом пройти лечение сможет любой житель региона.