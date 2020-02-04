Источник: начальника отдела ФНС в Екатеринбурге задержали за взятку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Начальник отдела предпроверочного анализа и истребования документов межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) в Екатеринбурге задержана за взятку в 1,5 млн рублей. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в экстренных службах.

"Взятка больше 1,5 млн рублей. Задержание проходило при очередной передаче 150 тыс. рублей", - сообщил источник.

По его данным, возбуждено уголовное дело. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области от комментариев воздержались.