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Источник: начальника отдела ФНС в Екатеринбурге задержали за взятку

По данным собеседника агентства, размер незаконного вознаграждения составил больше 1,5 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Начальник отдела предпроверочного анализа и истребования документов межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) в Екатеринбурге задержана за взятку в 1,5 млн рублей. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в экстренных службах.

"Взятка больше 1,5 млн рублей. Задержание проходило при очередной передаче 150 тыс. рублей", - сообщил источник.

По его данным, возбуждено уголовное дело. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области от комментариев воздержались.

Теги
РоссияСвердловская область
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