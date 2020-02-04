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Школы Челябинска с 5 февраля закроют на карантин из-за превышения эпидпорога по гриппу

На этот же период приостановлен учебный процесс в учреждениях дополнительного образования всех форм собственности
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Власти приостановили учебный процесс в общеобразовательных учреждениях Челябинска с 5 февраля до особого распоряжения из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом во вторник сообщил журналистам пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

"На прошедшем заседании городского оперативного штаба по координации мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций принято решение о приостановлении учебного процесса во всех муниципальных и частных общеобразовательных учреждениях с 1 по 11 класс включительно с 5 февраля и до особого распоряжения", - сказал Сафонов.

Он добавил, что на этот же период приостановлен учебный процесс в учреждениях дополнительного образования всех форм собственности, расположенных в Челябинске.

По последним данным регионального Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области "оценивается как эпидемическая". "Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 24,5%. По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную этиологию и обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А (H1N1), парагриппа, аденовирусов и риновирусов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Теги
РоссияЧелябинская область
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