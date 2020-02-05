Специалисты летом продолжат поиски фрагментов упавшего под Тюменью метеорита

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Поиски упавшего под Тюменью метеорита продолжатся летом в случае локализации района поиска. Небесное тело раскололось на несколько фрагментов, сообщил ТАСС профессор Физико-технологического института Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Гроховский.

Гроховский 1 февраля сообщал, что в небе северо-восточнее Тюмени был зафиксирован болид. Вспышка произошла в ночь с 29 на 30 января, полевой отряд на данный момент ведет поиски фрагментов.

"Он не большой, он фрагментировался, поэтому фрагментов несколько. Если нам удастся локализовать район, то поиски продолжатся летом. Но и только по дорожкам, потому что в тайге, в болотах искать бесполезно", - сказал Гроховский.

Собеседник агентства отметил, что для локализации района поиска специалистам не хватает данных: количество видеофиксаций небольшое, нет данных с систем мониторинга в Тюменской области. Специалисты УрФУ обращаются к очевидцам с просьбой передать им записи пролета болида около 03:13 по местному времени (01:13 мск) в ночь с 29 на 30 января.

"Сейчас поисками заниматься совершенно бесполезно, там пурга была, все замело. Необходимо определить точку погасания болида, локализовать ее. Хорошо бы привлечь Тюмень, у нас пока сил не хватает", - добавил он.

Отряд работает на территории между Транссибирской магистралью и рекой Тавда. Местность является труднодоступной, район поиска очень большой. Работу осложняют погодные условия: большое количество снега замедляет поиск.