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В Свердловской области в 2020 году запланировали модернизацию 140 почтовых отделений

В пресс-службе областного управления федеральной почтовой связи отметили, что ремонтные работы пройдут в отделениях всех городских поселений региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Ремонт 140 почтовых отделений запланирован на 2020 году в Свердловской области, что почти в два раза больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщается в материалах, распространенных пресс-службой регионального управления федеральной почтовой связи (УФПС) в среду.

"В 2020 году в Свердловской области запланирован ремонт 140 почтовых отделений, что в два раза превышает количество модернизированных отделений почтовой связи (ОПС) в 2019 году. 11 отделений модернизируют по проекту "Отделения нового формата", в 54 пройдут комплексные ремонты, в 62 - ремонты по программе "Доступная среда", еще в 13 будут выполнены текущие ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, ссылаясь на директора макрорегиона Урал "Почты России" Дмитрия Киселева, проводимая в 2020 году модернизация сделает каждое второе отделение связи современным и доступным для разных категорий граждан.

В материалах говорится, что модернизация почтовой сети затронет все городские поселения Свердловской области, также ремонт почтовых отделений запланирован в сельских территориях Сосьвы, Бисерти, Новоуткинска, Черноисточинска, Горного Щита, Шали и др.

"Адресная программа охватит 30 территорий. Таким образом, в уральской столице планируется привести в порядок около 50 отделений связи, в Нижнем Тагиле - 10, в Каменск-Уральске - 6, в Первоуральске - свыше 10", - сообщается в материале пресс-службы.

УФПС Свердловской области объединяет 11 почтамтов, 913 стационарных отделений почтовой связи (в том числе в сельской местности расположено 531 отделение), 1 пункт почтовой связи, 5 передвижных отделений почтовой связи. В Свердловской области трудится порядка 8000 почтовых работников, из них 4032 почтальона и оператора. Почта в области доставляется автомобильным, железнодорожным, а в труднодоступных и отдаленных районах в период распутицы - авиационным и водным транспортом. Для перевозки почты разработано 435 почтовых маршрутов, общей протяженностью 74705 км. Средняя протяженность маршрутов - 48000 км в сутки.

Теги
РоссияСвердловская область
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