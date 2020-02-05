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75-летие Победы

"Эшелон Победы" ЦВО отправится по городам Сибири, Урала и Поволжья 26 апреля

Агитпоезд начнет движение из Иркутска, 8 мая он прибудет в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Агитационный поезд "Эшелон Победы" пройдет по территории субъектов, входящих в состав Центрального военного округа (ЦВО), с 26 апреля по 8 мая. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы ЦВО.

Агитпоезд начнет движение из Иркутска 26 апреля. Затем он проследует через Красноярск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск, Уфу, Самару, Пензу, Саранск, Казань, Ижевск и Пермь. На пути следования для жителей городов будут организованы концертные программы и экскурсии по экспозиции эшелона. 8 мая поезд прибудет в Екатеринбург, где артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа покажут праздничный гала-концерт.

"Эшелон Победы" ЦВО будет останавливаться на станциях крупнейших городов Сибири, Урала и Поволжья. В составе поезда будут следовать платформы с образцами исторической и современной военной техники, вагон-музей с артефактами Великой Отечественной войны. Протяженность маршрута составит 4044 километра", - уточнил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Как сообщил ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, в честь 75-летия Победы будет запущено шесть агитпоездов. Один из них, возможно, будет добираться до Калининграда на пароме.

Теги
РоссияЛапин, Александр Павлович75-летие Победы
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