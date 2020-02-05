Медики рассказали об условиях проживания под Тюменью эвакуированных из Китая

ТЮМЕНЬ, 5 февраля. Россияне и иностранные граждане, эвакуированные из провинции Хубэй в Тюменскую область, будут обеспечены всем необходимым для проживания в реабилитационном центре в течение двух недель. Об этом сообщил журналистам главврач центра Владимир Семенов.

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Третьего февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что военные самолеты доставят в Тюменскую область россиян из китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса. Вместе с ними заберут граждан ЕАЭС и Украины. Первый борт ВКС с 80 россиянами прибыл утром в среду в тюменский аэропорт Рощино.

"Стандартный номер, <…> у нас есть wi-fi, есть "приветственные наборы" для всех, чай, кофе, телевизоры, холодильники. Мы готовы принять гостей нашей области, они ни в чем не будут нуждаться", - рассказал главный врач лечебно-реабилитационного центра Владимир Семенов.

В оперативном штабе сообщили, что для детей заготовлены игрушки, пластилин, фломастеры, развивающие игры, для взрослых - книги, шахматы и шашки. Каждый номер оборудован холодильником и отдельным санузлом. В реабилитационном центре прибывшим обеспечат четырехразовое питание.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что вокруг реабилитационного центра выстроено два периметра ограждения, безопасность обеспечивают сотрудники Росгвардии. По ее словам, выбрана такая точка, что распространение инфекции невозможно.