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В свердловском союзе промышленников создали комиссию по налоговой и финансовой политике

Согласно опросу, налоговые проблемы вышли на первое место у предпринимателей среди негативных факторов ведения бизнеса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Новая комиссия по налоговой и финансовой политике начала действовать в Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей (СОСПП), сообщили в среду ТАСС пресс-службе союза.

По данным опроса членов СОСПП, проблема введения новых налогов и сборов является одним из негативных факторов, влияющих на экономическое положение бизнеса.

"Решением президиума СОСПП была создана комиссия по налоговой и финансовой политике", - сообщила пресс-секретарь союза Алена Земляникова.

В пресс-службе СОСПП уточнили, что комиссия создана в целях установления конструктивного диалога между бизнесом, органами исполнительной и законодательной власти, налоговыми структурами по вопросам снижения фискальной нагрузки, повышения эффективности мер государственной поддержки, улучшения налогового администрирования.

Сопредседателями новой комиссии стали руководитель отдела корпоративного налогообложения в РФ и странах СНГ аудиторской компании Ernst &Young Дмитрий Бабинер и президент Евразийской ассоциации налоговых и финансовых консультантов Мария Чумак.

"Мы ведем свою деятельность через комитеты и комиссии, и уже они формируют позицию, которая доносится до руководства области, до других членов СОСПП. У нас был опыт работы с исполнительной и законодательной властью, связанный с законами в налоговой сфере. Работа над законопроектом, связанным с инвестиционным налоговым вычетом и исчислению налога исходя из кадастровой стоимости имущества, показала, что нам нужна постоянно действующая экспертная панель. Формат комиссии показался самым действенным", - пояснила исполнительный вице-президент СОСПП Марина Вшивцева необходимость создания комиссии.

Она уточнила, что, в соответствии с опросом СОСПП среди его членов, первый раз на первое место у предпринимателей среди негативных факторов ведения бизнеса вышли налоговые проблемы.

О деятельности СОСПП

На данный момент в СОСПП работают семь комитетов и шесть комиссий. СОСПП образован в 1991 году и является областным некоммерческим объединением работодателей - физических и юридических лиц, а также отраслевых объединений промышленников, предпринимателей и коммерческих организаций. В состав СОСПП входит большинство крупных и средних предприятий, работающих на территории Свердловской области, 15 отраслевых региональных союзов. Совокупный объем производства на предприятиях-членах СОСПП составляет около 70% от промышленного производства в области.

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