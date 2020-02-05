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Бывшего бухгалтера курганского вуза осудили за присвоение почти 3 млн рублей

Ее приговорили к двум годам лишения свободы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Экс-бухгалтер Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Т. С. Мальцева (КГСХА) приговорена к двум годам лишения свободы за присвоение 2,9 млн рублей, в том числе стипендий. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Кетовским районным судом вынесен обвинительный приговор бывшему старшему бухгалтеру-кассиру федерального государственного образовательного учреждения высшего образования "Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева". Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 160 УК РФ ("Присвоение в особо крупном размере"). Ею было похищено 2,9 млн рублей денежных средств образовательного учреждения. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок два года в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что женщина на протяжении почти двух лет с января 2017 года по октябрь 2018-го вносила в бухгалтерскую отчетность несоответствующие действительности операции с наличностью, в том числе и выплату стипендий.

"Также суд удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшего, взыскав с осужденной более 2,5 млн рублей, более 400 тыс. рублей были возмещены осужденной добровольно. В обеспечение исполнения исковых требований наложен арест на имущество виновной", - уточняют в ведомстве.

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РоссияКурганская область
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