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Полиция задержала жителя Курганской области, напавшего с ножом на посетителей кафе

Мужчина нанес ранения двум знакомым, они госпитализированы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, напавшего на двух посетителей кафе и нанесшего им удары ножом в Шадринске (Курганская область). Об этом в среду сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

"Полицией по подозрению в тяжком преступлении задержан житель города Шадринска. В минувшие выходные в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Шадринский" поступило сообщение о причинении телесных повреждений двум посетителям одного из кафе Шадринска. Вскоре подозреваемый был задержан инспекторами ГИБДД совместно с сотрудниками войск национальной гвардии", - говорится в сообщении. Потерпевшие госпитализированы.

Полиция установила, что мужчина нанес ножевые ранения двум знакомым из-за конфликта на почве личных неприязненных отношений. После этого он скрылся на автомобиле, не имея права управления транспортным средством.

"Подозреваемым оказался 23-летний неработающий, ранее неоднократно судимый местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.

Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Теги
РоссияКурганская область
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