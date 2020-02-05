Сведения о кадастровой стоимости недвижимости Свердловской области внесли в госреестр

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Сведения о кадастровой стоимости более 3 млн объектов недвижимости на территории Свердловской области внесены в Единый государственный реестр недвижимости, сообщается в материале, размещенном в среду на сайте информационного портала Свердловской области.

С 1 января 2020 года в Свердловской области налог на недвижимость исчисляется не от инвентаризационной стоимости, а от кадастровой. В 2019 году в регионе провели кадастровую оценку более 3 млн объектов капитального строительства. В 2021 году свердловчане получат письма или уведомления о сумме налога, который им нужно будет заплатить до конца года. До проведения реформы оценка недвижимости для начисления налога проводилась Бюро технической инвентаризации по старым строительным правилам, утвержденным в 1969 году.

"За основу взяты результаты кадастровой оценки, которую 2019 году провел областной Центр государственной кадастровой оценки в рамках всероссийского перехода на исчисление налога на имущество физлиц с применением кадастровой стоимости", - говорится в сообщении.

Выписку из ЕГРН можно получить онлайн на официальном сайте Росреестра. Для поиска своего объекта недвижимости требуется знать его кадастровый номер, отмечается в материалах департамента информполитики региона.

Для владельцев квартир в новостройках сумма налога снизится почти на 30%, а для объектов, по которым сумма налога возрастет, переход к повышенным платежам будет поэтапным, уточняется в материале. "Стоимость стала соразмерной. Основная задача - установление справедливости налогообложения на недвижимость, прежде всего путем его прямой зависимости от стоимости объектов имущества", - приводятся в сообщении на сайте слова и. о. министра по управлению государственным имуществом региона Сергея Зырянова.

На базе регионального министерства по управлению госимуществом работает специальная комиссия для решения спорных вопросов, возникших при утверждении кадастровой стоимости объектов недвижимости в 2019 году.