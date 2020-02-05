Единая соцкарта Свердловской области будет работать на базе платежной системы "Мир"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Свердловской области заключили соглашение о сотрудничестве с платежной системой "Мир", на базе которой будет работать единая социальная карта региона. Об этом сообщается на информпортале Свердловской области.

Единая социальная карта упростит процессы получения жителями региона различных выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных областным законодательством. Электронное приложение карты также обеспечит возможность оплаты товаров, работ и услуг в национальной системе платежных карт. Как сообщили ТАСС в департаменте информполитики региона со ссылкой на слова министра соцразвития Свердловской области Андрея Злоказова, на сегодняшний день весь подготовительный этап, в том числе изменение действующих нормативных правовых актов, полностью завершен. Пробный выпуск карт планируется в 2020 году.

"Единая социальная карта Свердловской области объединит в себе функции платежной, социальной, транспортной карты и станет социально ориентированным финансовым инструментом. Для внедрения электронного механизма оказания поддержки уральцам правительство Свердловской области заключило соглашение о сотрудничестве с платежной системой "Мир", - говорится в сообщении.

По словам исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Алексея Орлова, правительство изучило опыт всех регионов, где внедрена единая социальная карта и выбраны лучше практики. "Уверены, что проект единой социальной карты заработает и будет крайне востребован жителями региона. Он будет интегрирован и привязан к целому комплексу социальных услуг", - сказал он.

Генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев отметил, что внедрение карт жителя региона позволяет сделать предоставление мер соцподдержки и льгот гораздо более удобным и прозрачным, а также положительно влияет на повышение экономической активности в регионе и долю безналичных расчетов.