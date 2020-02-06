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В Екатеринбурге открылась всероссийская лаборатория культурных проектов

В форуме примут участие более 1,2 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. III Всероссийская лаборатория культурных проектов открылась в Екатеринбурге. Два дня сотрудники и руководители сферы культуры, представители власти, бизнес-структур и творческих профессий из разных регионов страны будут рассматривать актуальные проблемы в области культуры и искать пути их решения, обсуджать тренды и кейсы различных проектов.

"Мы старались собрать не только российский, но и международный опыт успешных кейсов в сфере культуры в самых разных направлениях", - сказал начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков.

Директор "лучшего здания мира" по версии World Architecture Festival - библиотечно-культурного комплекса LocHal в Тилбурге (Нидерланды) Герман Хорст заявил журналистам на площадке форума, что российские проблемы сферы культуры идентичны проблемам в других странах. "У нас общие задачи - убедить правительство и различные структуры, различных участников рынка в том, что культура должна субсидироваться. Это и для нас большой вопрос, мы тоже ищем ответ на него", - сказал он.

В первый день на площадках форума эксперты обсудят финансы и инвестиции, инфраструктуру, партнерство и спонсорство в сфере культуры, а во второй день пройдут практические лаборатории и мастер-классы. Так, можно будет принять участие в моделировании универсального общественного пространства с экспертами из Нидерландов и представителями библиотек Санкт-Петербурга. Кроме того, во время работы лаборатории культурное сообщество ответит на вопросы: как изменились творцы за последние 20 - 30 лет, должен ли художник приспосабливаться к общественным изменениям, как обосновать необходимость финансовых вложений в культуру для представителей власти и бизнеса.

Организаторы подчеркивают, что фестиваль стал площадкой для встречи власти, бизнеса и креативного класса, а также полноценной лабораторией по разработке плана реализации новых идей и проектов, развитию компетенций специалистов культурной сферы в такой работе. Кроме того, эксперты обсудят российский и зарубежный опыт исследования разнообразных эффектов социокультурных проектов и организаций.

Ранее ТАСС сообщал, что в мероприятиии примут участие более 1,2 тыс. человек. На площадке выступит директор Ассоциации музеев Амстердама SAM Foundation Бьорн Стенверс, а также советник посольства Нидерландов по культуре и образованию Янет Веррейзер.

О лаборатории

Лаборатория проходит 6 и 7 февраля в Екатеринбурге. Впервые форум состоялся в 2018 году по инициативе управления культуры администрации Екатеринбурга. Теперь география участников охватила Уральский федеральный округ и крупные города России, в частности, Самару, Нижний Новгород, Севастополь, Саратов.

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