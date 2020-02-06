С эвакуированными из Китая в Тюмень в случае необходимости будут работать психологи

ТЮМЕНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Эвакуированные из КНР граждане России, стран ЕАЭС и СНГ будут получать помощь психолога, если им это потребуется. Об этом сообщил в четверг ТАСС Владимир Семенов, главврач лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель", где разместили пациентов.
Военные самолеты 5 февраля доставили в Тюмень 144 россиян, граждан стран ЕАЭС и Украины из китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса. Среди прибывших из КНР четыре ребенка. Все эвакуированные в течение 14 дней будут находиться на территории лечебно-реабилитационный центр, расположенного в лесу в 28 километрах от Тюмени.
"Люди проходят процедуры, будут браться анализы еженедельные, неоднократные осмотры медсестрами, врачами, будет проводиться термометрия. Предусмотрены даже психологи. В сложных ситуациях возможна работа психолога (с пациентами - прим. ТАСС)", - сказал Семенов.
Он добавил, что в течение 14 дней эвакуированные не будут контактировать между собой, то есть не будут выходить из комнат, исключение составляют семьи - их поселили вместе. Для всех созданы комфортные условия: в каждом номере есть санузел, телевизор, холодильник. Организовано четырехразовое питание с доставкой в номера, пока рацион состоит из блюд русской кухни, однако потом он может меняться в зависимости от пожеланий пациентов.
Лечебно-реабилитационный центр находится в 28 километрах от Тюмени, расположен в лесу. Он обеспечен автономной инфраструктурой: котельной, канализацией, поступающая в канализацию вода обеззараживается. Эвакуированным детям раздали игрушки, пластилин, карандаши, фломастеры, развивающие игры, взрослым - шахматы и шашки, книги. Также всем вручены сим-карты.