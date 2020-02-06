С эвакуированными из Китая в Тюмень в случае необходимости будут работать психологи

ТЮМЕНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Эвакуированные из КНР граждане России, стран ЕАЭС и СНГ будут получать помощь психолога, если им это потребуется. Об этом сообщил в четверг ТАСС Владимир Семенов, главврач лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель", где разместили пациентов.

Военные самолеты 5 февраля доставили в Тюмень 144 россиян, граждан стран ЕАЭС и Украины из китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса. Среди прибывших из КНР четыре ребенка. Все эвакуированные в течение 14 дней будут находиться на территории лечебно-реабилитационный центр, расположенного в лесу в 28 километрах от Тюмени.

"Люди проходят процедуры, будут браться анализы еженедельные, неоднократные осмотры медсестрами, врачами, будет проводиться термометрия. Предусмотрены даже психологи. В сложных ситуациях возможна работа психолога (с пациентами - прим. ТАСС)", - сказал Семенов.