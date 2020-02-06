В аэропорту Магнитогорска пассажирке пришлось нести в самолет сына-инвалида на руках

ЧЕЛЯБИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Карталинская транспортная прокуратура в Челябинской области возбудила административные дела в отношении АО "Международный аэропорт города Магнитогорска" и его сотрудника после того, как в декабре 2019 года пассажирке пришлось нести на руках в самолет своего сына-инвалида. Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в декабре 2019 года старший агент службы наземного обслуживания магнитогорского аэропорта нарушил требования Воздушного кодекса РФ и федеральных авиационных правил: не сопроводил женщину с 12-летним инвалидом-колясочником до трапа самолета, не предоставил ей специальное устройство, которое бы позволило поднять инвалида на борт. Женщина была вынуждена нести инвалида в самолет по трапу на руках.

"В отношении АО "Международный аэропорт Магнитогорск", старшего агента службы наземного обслуживания прокуратурой возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.8 ("Непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законом") КоАП РФ", - говорится в сообщении.