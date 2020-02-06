Сенатор Россель считает, что размер Демидовской премии нужно увеличить до $1 млн

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Член Совета Федерации Эдуард Россель предложил увеличить размер Демидовской премии до $1 млн. Об этом он сообщил на Демидовских чтениях, которые проходят в преддверии Дня российской науки в Уральском федеральном университете (УрФУ).

Средства на выплату премий поступают из научного Демидовского фонда. Каждому лауреату вручается диплом, золотая медаль в уникальном малахитовом футляре-шкатулке и сумма в 1 млн рублей (ежегодно корректируется).

"Я помню [ученые] мне сказали: "Вы не представляете, что такое для нас 100 тысяч [рублей]". <…> И постепенно [сумму] поднимали. Я просто сейчас хочу сказать еще раз, <…> потому что я не передумал, у меня цель была такая, что Демидовские премии должны быть один миллион долларов. <…> Чтобы стать академиком на это надо потратить всю свою жизнь, зарплата там небольшая, как известно", - сказал Россель.

Он отметил, что необходимо ежегодно увеличивать размер Демидовской премии, чтобы "догнать Нобелевскую премию", которая намного моложе.

Ранее председатель попечительского совета научного Демидовского фонда Геннадий Месяц сообщил, что в числе премий введена новая почетная номинация - за неоценимый вклад в развитие Демидовского движения. Награду в этой номинации присудили члену Совета Федерации Эдуарду Росселю.

О премии

Демидовскую премию учредил в 1831 году уральский промышленник Павел Демидов. Ежегодно, до 1866 года, ее присуждали 17 апреля, в день рождения императора Александра II. Она считалась самой почетной неправительственной наградой России. В 1993 году в Екатеринбурге по инициативе Уральского отделения РАН и местных предпринимателей традиция возобновилась. Общенациональные неправительственные Демидовские премии присуждаются за личный выдающийся вклад в нескольких областях - науке о Земле, физике и математике, экономике и предпринимательству, гуманитарным наукам.

Лауреаты определяются путем опроса специалистов в каждой области. Окончательное решение выносят пять комиссий и комитет по премиям, в который входят крупнейшие ученые России.

В разные годы лауреатами Демидовской премии были: Андрей Гапонов-Грехов, Николай Лаверов, Жорес Алферов, Андрей Зализняк, Людвиг Фаддеев, Геннадий Месяц, Владимир Фортов и другие ученые.