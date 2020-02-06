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СК установил, что подозреваемый в истязании семилетней дочери курганец изнасиловал ребенка

Мужчину арестовали, девочка находится с матерью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Следователи установили, что подозреваемый в истязании семилетней дочери 31-летний житель села Альменево Курганской области изнасиловал девочку. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Ранее ТАСС сообщал, что мужчину подозревают в истязании своей дочери, он систематически избивал ребенка в 2019 году, по данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание").

"В ходе расследования уголовного дела установлена причастность мужчины к совершению преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). В ходе следствия установлено, что в декабре 2019 года он совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении, при этом уточняется, что сейчас ребенок проживает с матерью.

Мужчина был арестован. Сейчас в суде решается вопрос о лишении отца родительских прав.

"Следователем <…> в органы полиции, образования и местного самоуправления внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению указанных преступлений, в частности указано на необходимость усиления контроля со стороны должностных лиц за семьями, где дети могут быть подвергнуты домашнему насилию", - подчеркивают в пресс-службе.

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