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УрФУ в 2020 году начнет подготовку врачей-кибернетиков

Предполагается, что специалисты нового направления займутся созданием информационных технологий в медицине, статистическим анализом, разработкой лекарственных схем для пациентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Направление по подготовке врачей-кибернетиков откроется в Уральском федеральном университете (УрФУ) в 2020 году. Специалисты нового направления займутся созданием информационных технологий в сфере медицины, статистическим анализом, разработкой лекарственных схем для конкретных пациентов, сообщила в четверг ТАСС директор департамента биологии и фундаментальной медицины (УрФУ) Мария Улитко.

"На направлении "Медицинская кибернетика" будут выпускать врачей-кибернетиков, которые будут работать в паре с врачами: хирургами, неврологами, реабилитологами, терапевтами, - но при этом сами лечить пациентов не будут. Специалисты будут заниматься созданием и применением информационных технологий в сфере медицины, статистическим анализом экспериментальных и клинических данных, на основании которых разрабатываются алгоритмы и модели лечения, терапевтические и экспериментальные методики, математической обработкой биологических сигналов томографии, ультразвукового и рентгеновского исследований", - сказала Улитко, отметив, что набор на образовательную программу начнется в 2020 году, предусмотрено 10 бюджетных мест.

Она отметила, что полного аналога данного направления, с уклоном в ИТ, пока не существует. Преподавать студентам будут специалисты УрФУ, Уральского государственного медуниверситета, а также специалисты-практики из медицинских учреждений, клиник и лабораторий. Со старших курсов студенты начнут изучать внутренние болезни, хирургию, лучевую и лабораторную диагностики, педиатрию, психиатрию и многое другое. Направление предполагает большой объем практики в клиниках и научно-исследовательских лабораториях. Студенты будут практиковаться не только в кибернетике, но и в работе медсестер и медбратьев, составлении анамнеза.

"В сферу работы специалистов также входит создание широкого спектра моделей биологических систем, в том числе патологических состояний, алгоритмов клинических исследований, разработка систем поддержки принятия врачебных решений. Врачи-кибернетики найдут применение в сфере персонализированной медицины, например, при разработке лекарственных схем для конкретного пациента: возможность предусмотреть разные варианты развития ситуации поможет выбрать наилучший план лечения", - отметила Улитко, отметив, что запрос на этих специалистов уже имеется в медицинских и научно-исследовательских учреждениях.

УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра мирового уровня для реализации задач нацпроекта "Наука".

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