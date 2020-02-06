Региональные центры Президентской библиотеки им. Ельцина открыли во всех субъектах УФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Уральский федеральный округ стал первым округом, во всех субъектах которого появились региональные центры Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. Об этом на церемонии открытия центра в Курганской области сообщил директор по связям с общественностью библиотеки Алексей Воробьев.

"УФО - это первый округ, где [теперь] в каждом из шести субъектов открыт региональный центр Президентской библиотеки", - сказал он.

Воробьев отметил, что жители смогут работать с уникальными документами и источниками архивов, музеев и библиотек. Директор Курганской областной универсальной научной библиотеки Наталья Катайцева уточнила, что на площадке сделан ремонт, закуплена мебель, организован компьютерный класс на 20 пользователей. "Это позволит любому жителю Курганской области в интерактивном режиме работать на тех мероприятиях, которые проводит Президентская библиотека в Санкт-Петербурге, пользоваться всеми ресурсами - для нас это очень важно", - подчеркнула она.

Ранее ТАСС сообщал, что на базе библиотеки планируют оцифровывать старинные краеведческие издания региона. Заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Ольга Соложенцева добавила, что открытие центра позволит пополнять коллекцию краеведческих ресурсов Курганской области на национальном портале в общем доступе для всех жителей страны. "Знаменательно, что мы открываем региональный центр в день 77-й годовщины со дня образования Курганской области. Теперь у нас есть возможность поднять обслуживание читателей на более высокий уровень, расширить информационно-просветительскую деятельность - прежде всего среди молодежи - по истории, теории и практике российской государственности", - подчеркнула она.

В четверг исполняется 77 лет со дня образования Курганской области. В культурно-выставочном центре, краеведческом и художественном музеях и государственных архивах проходит День открытых дверей. Знания жителей о родном крае проверят на большом краеведческом диктанте.