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Китайская вирусная пневмония

Тюменские власти рассказали о состоянии студентки из КНР, у которой обнаружили коронавирус

Девушка чувствует себя хорошо, она находится на карантине, сообщила руководитель департамента здравоохранения региона Инна Куликова

ТЮМЕНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Китайская студентка Тюменского индустриального университета, у которой 31 января был выявлен коронавирус, чувствует себя хорошо, сообщила в четверг журналистам руководитель департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

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В пятницу, 31 января, в РФ были выявлены два подтвержденных случая инфекции - у граждан Китая в Забайкальском крае и Тюменской области.

"Китайская студентка чувствует себя хорошо, никаких симптомов нет, но мы выдерживаем тот срок (карантина - прим. ТАСС), который должны выдержать", - сказала она.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тыс.

Теги
РоссияТюменская областьКитайская вирусная пневмония
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