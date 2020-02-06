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75-летие Победы

Для 98-летнего фронтовика-радиста провели экскурсию по управлению связи ЦВО

Виктору Волчковичу предоставили возможность поработать на телеграфном ключе в составе радиоузла

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие управления связи Центрального военного округа (ЦВО) провели экскурсию для 98-летнего фронтовика-радиста Виктора Волчковича, во время которой ему была предоставлена возможность поработать на телеграфном ключе в составе радиоузла. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы округа.

"Специально для ветерана Великой Отечественной войны был развернут пост радиотелеграфиста с ключом и бланками радиограмм. Спустя 75 лет после войны Виктор Георгиевич, используя телеграфный ключ, выдал в эфир азбукой Морзе троекратное слово "Победа", а также свои имя, фамилию и воинское звание. Военнослужащие-телеграфисты отметили особый почерк радиста-фронтовика и хороший темп передачи сообщений в эфир", - сообщили в пресс-службе.

Волчкович ушел на войну в 1941 году из Березовского Свердловской области, закончил свой боевой путь в Берлине. В составе полевых узлов связи, обеспечивающих танковые корпуса прорыва, участвовал в окружении и ликвидации частей немецкой группы армий "Центр" в районах Витебска, Бобруйска, Вильнюса, Бреста и восточнее Минска, освобождении восточных районов Польши. Был ранен. Награжден медалью "За отвагу", орденами Отечественной войны II cтепени и Красной Звезды. После войны два года проходил сверхсрочную службу в Германии, а затем, вернувшись на Урал, больше 30 лет работал учителем истории в школах Свердловской области.

Теги
РоссияСвердловская область75-летие Победы
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