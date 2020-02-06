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"Ренова" продала контрольный пакет акций завода цветных металлов в Екатеринбурге

Покупателем стало АО "Урал-Драгмет"
Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов в городе Верхней Пышме Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов в городе Верхней Пышме
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Группа компаний "Ренова" продала 92% акций АО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" (АО "ЕЗ ОЦМ") компании "Урал-Драгмет". Информация об этом содержится в сообщении, размещенном на сайте предприятия в четверг.

"Группа компаний "Ренова" продала 92% АО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" Акционерному обществу "Урал-Драгмет", сократив свой пакет до 4%. Сделка состоялась в декабре 2019 года", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что стоимость сделки не разглашается, иные подробности будут объявлены дополнительно после внеочередного собрания акционеров и избрания нового Совета директоров.

Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов - одно из ведущих предприятий российского рынка драгоценных металлов, активный участник рынка СНГ. Пуск завода в эксплуатацию состоялся в октябре 1916 года. Сегодня завод выпускает более 300 тыс. видов изделий из драгоценных металлов и сплавов производственного назначения: банковские и мерные слитки из золота и металлов платиновой группы, порошки и химические соединения платиновых металлов, промышленные тигли, лабораторную посуду из благородных металлов, стоматологические изделия и другое.

ЗАО "Группа компаний "Ренова" - российская бизнес-группа, контролирующая ряд крупных компаний в области энергетики, телекоммуникаций, транспорта, полезных ископаемых.

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РоссияСвердловская область
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