{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд обязал власти курганского города построить очистные сооружения из-за загрязнения озера

Очистные сооружения канализации в Петухове были введены в эксплуатацию в 1981 году и практически разрушены

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Суд обязал построить к 2023 году новые очистные сооружения администрацию города Петухово из-за выявленного загрязнения озера Лопатки, сообщила в четверг пресс-служба управления Роспотребнадзора по Курганской области.

"Бездействие администрации признано незаконным, на нее возложена обязанность в срок до 31 декабря 2022 года построить новые очистные сооружения канализации в Петухово. <…> Сточные воды сбрасываются в озеро Лопатки. Согласно сведениям филиала ФБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по УрФО", осуществляющего контроль за сточными водами, в первом и втором кварталах 2019 года отмечалось превышение загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу в озеро. Данное состояние очистных сооружений нарушает требования СанПиН", - говорится в сообщении.

Отмечается, что очистные сооружения канализации в городе были введены в эксплуатацию в 1981 году. Они практически разрушены и уже длительное время не работают в полном объеме, сейчас из двух этапов очистки, механической и биологической, проводится только механическая, а из четырех линий очистки функционирует только одна.

"Городские очистные сооружения находятся в муниципальной собственности, содержание их в неисправном состоянии администрацией Петухово нарушает санитарные правила и посягает на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения", - подчеркивают в надзорном ведомстве.

Петухово находится в 190 км от Кургана, здесь проживают около 10 тыс. человек.

Теги
РоссияКурганская область
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Карантин для прибывших в Тюмень из Китая и переведенных в больницу не продлят
В четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что три человека были переведены из реабилитационного центра в инфекционное отделение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС