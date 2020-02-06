Суд обязал власти курганского города построить очистные сооружения из-за загрязнения озера

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Суд обязал построить к 2023 году новые очистные сооружения администрацию города Петухово из-за выявленного загрязнения озера Лопатки, сообщила в четверг пресс-служба управления Роспотребнадзора по Курганской области.

"Бездействие администрации признано незаконным, на нее возложена обязанность в срок до 31 декабря 2022 года построить новые очистные сооружения канализации в Петухово. <…> Сточные воды сбрасываются в озеро Лопатки. Согласно сведениям филиала ФБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по УрФО", осуществляющего контроль за сточными водами, в первом и втором кварталах 2019 года отмечалось превышение загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу в озеро. Данное состояние очистных сооружений нарушает требования СанПиН", - говорится в сообщении.

Отмечается, что очистные сооружения канализации в городе были введены в эксплуатацию в 1981 году. Они практически разрушены и уже длительное время не работают в полном объеме, сейчас из двух этапов очистки, механической и биологической, проводится только механическая, а из четырех линий очистки функционирует только одна.

"Городские очистные сооружения находятся в муниципальной собственности, содержание их в неисправном состоянии администрацией Петухово нарушает санитарные правила и посягает на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения", - подчеркивают в надзорном ведомстве.

Петухово находится в 190 км от Кургана, здесь проживают около 10 тыс. человек.