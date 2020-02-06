{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ученые рассказали, почему на Ямале могли появиться постоянные лежбища моржей

В октябре 2019 года на северо-западном берегу полуострова были обнаружены более тысячи особей животных, ранее считалось, что в этом районе возможны лишь их единичные и кратковременные выходы
Описание
© EPA/DANIEL REINHARDT

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Моржи, обнаруженные на Ямале осенью 2019 года, могли появиться там из-за изменений в ледовой обстановке. Об этом ТАСС сообщил директор Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) имени А. Н. Северцова РАН Вячеслав Рожнов на Демидовских чтениях, которые проходят в преддверии Дня российской науки в Уральском федеральном университете (УрФУ).

В октябре 2019 года ученые обнаружили на северо-западном берегу полуострова Ямал более тысячи особей моржей. Ранее считалось, что в этом районе возможны лишь единичные и кратковременные выходы моржей, а постоянные лежбища животные здесь не формировали.

"Мы на Ямале постоянно работаем, это [появление моржей] говорит о восстановлении местообитания этого самого моржа. И для нас это очень важно, потому что морж во многих местах исчез, два подвида занесены в Красную книгу, то, что идет восстановление, для нас очень радостно. Ледовая обстановка, скорее всего [привела моржа на Ямал], это тот самый фактор, который влияет на то, куда идут животные. Ледовая обстановка - это качество льда, какой он толщины, как долго он лежит и так далее - все, что связано с характеристиками льда", - сказал Рожнов.

Ранее генеральный директор Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих Андрей Болтунов сообщал ТАСС, что в XXIII-XIX веках это животное было практически истреблено. Так как оно медленно размножается, восстановление численности популяции заняло долгое время.

Председатель попечительского совета научного Демидовского фонда Геннадий Месяц в ноябре 2019 года сообщил, что академик Вячеслав Рожнов удостоен Демидовской премии за выдающийся вклад в сохранение и восстановление биоразнообразия животного мира, включая особо редкие виды фауны.

О премии

Демидовскую премию учредил в 1831 году уральский промышленник Павел Демидов. Ежегодно, до 1866 года, ее присуждали 17 апреля, в день рождения императора Александра II. Она считалась самой почетной неправительственной наградой России. В 1993 году в Екатеринбурге по инициативе Уральского отделения РАН и местных предпринимателей традиция возобновилась. Общенациональные неправительственные Демидовские премии присуждаются за личный выдающийся вклад в нескольких областях - науке о Земле, физике и математике, экономике и предпринимательству, гуманитарным наукам.

Лауреаты определяются путем опроса специалистов в каждой области. Окончательное решение выносят пять комиссий и комитет по премиям, в который входят крупнейшие ученые России.

В разные годы лауреатами Демидовской премии были Андрей Гапонов-Грехов, Николай Лаверов, Жорес Алферов, Андрей Зализняк, Людвиг Фаддеев, Геннадий Месяц, Владимир Фортов и другие ученые.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
Реклама на ТАСС
Глава РАН попросил Путина помочь с развитием академгородков в Екатеринбурге и Владивостоке
Александр Сергеев отметил, что для РАН региональное развитие представляется важнейшей задачей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС