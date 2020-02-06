Ученые рассказали, почему на Ямале могли появиться постоянные лежбища моржей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Моржи, обнаруженные на Ямале осенью 2019 года, могли появиться там из-за изменений в ледовой обстановке. Об этом ТАСС сообщил директор Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) имени А. Н. Северцова РАН Вячеслав Рожнов на Демидовских чтениях, которые проходят в преддверии Дня российской науки в Уральском федеральном университете (УрФУ).

В октябре 2019 года ученые обнаружили на северо-западном берегу полуострова Ямал более тысячи особей моржей. Ранее считалось, что в этом районе возможны лишь единичные и кратковременные выходы моржей, а постоянные лежбища животные здесь не формировали.

"Мы на Ямале постоянно работаем, это [появление моржей] говорит о восстановлении местообитания этого самого моржа. И для нас это очень важно, потому что морж во многих местах исчез, два подвида занесены в Красную книгу, то, что идет восстановление, для нас очень радостно. Ледовая обстановка, скорее всего [привела моржа на Ямал], это тот самый фактор, который влияет на то, куда идут животные. Ледовая обстановка - это качество льда, какой он толщины, как долго он лежит и так далее - все, что связано с характеристиками льда", - сказал Рожнов.

Ранее генеральный директор Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих Андрей Болтунов сообщал ТАСС, что в XXIII-XIX веках это животное было практически истреблено. Так как оно медленно размножается, восстановление численности популяции заняло долгое время.

Председатель попечительского совета научного Демидовского фонда Геннадий Месяц в ноябре 2019 года сообщил, что академик Вячеслав Рожнов удостоен Демидовской премии за выдающийся вклад в сохранение и восстановление биоразнообразия животного мира, включая особо редкие виды фауны.

О премии

Демидовскую премию учредил в 1831 году уральский промышленник Павел Демидов. Ежегодно, до 1866 года, ее присуждали 17 апреля, в день рождения императора Александра II. Она считалась самой почетной неправительственной наградой России. В 1993 году в Екатеринбурге по инициативе Уральского отделения РАН и местных предпринимателей традиция возобновилась. Общенациональные неправительственные Демидовские премии присуждаются за личный выдающийся вклад в нескольких областях - науке о Земле, физике и математике, экономике и предпринимательству, гуманитарным наукам.

Лауреаты определяются путем опроса специалистов в каждой области. Окончательное решение выносят пять комиссий и комитет по премиям, в который входят крупнейшие ученые России.

В разные годы лауреатами Демидовской премии были Андрей Гапонов-Грехов, Николай Лаверов, Жорес Алферов, Андрей Зализняк, Людвиг Фаддеев, Геннадий Месяц, Владимир Фортов и другие ученые.