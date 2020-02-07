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В Кургане представят крупнейшее в России собрание народного художника СССР Горяева

Выставку посвятят 110-летию со дня рождения Виталия Горяева, на ней представят около 80 его произведений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Самое крупное в России собрание из около 80 произведений графики и живописи народного художника СССР Виталия Горяева представят к 110-летию со дня его рождения в Кургане. Выставку откроют в пятницу в Курганском областном художественном музее имени Г.А. Травникова, сообщается на официальном сайте управления культуры региона.

"В Курганском областном художественном музее имени Г.А. Травникова откроется фондовая выставка "Виталий Горяев: избранное", посвященная 110-летию со дня рождения нашего земляка. Горяевское собрание музея является самым крупным в стране, а его создание - заслуга искусствоведа А.Д. Львова и вдовы художника Т.Б. Лобач-Жученко", - говорится в сообщении.

Также на выставке представят книги и архивные материалы, в числе которых - номера журнала "Фронтовой юмор".

Виталий Горяев - советский график-иллюстратор, живописец и карикатурист. В 1981 году его удостоили звания Народного художника СССР. Горяев иллюстрировал русскую и зарубежную классику, детские книги, рисунки к сатирическим журналам. Он сотрудничал с журналом карикатур "Крокодил", принимал участие в выпуске плакатов "Окна ТАСС", создал циклы иллюстраций к сочинениям Марка Твена и русских классиков: Александра Пушкина, Николая Гоголя и Федора Достоевского.

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РоссияКурганская область
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