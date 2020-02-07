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В Когалыме в 2020 году откроется выставочный центр Русского музея

Под культурно-выставочный центр Русского музея в городе выделили помещение площадью около 500 кв. м, работы в здании должны завершить до 20 августа

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 февраля. /ТАСС/. Открытие культурно-выставочного центра Русского музея (Санкт-Петербург) в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) планируется провести в начале сентября 2020 года во время празднования 35-летия города. Об этом сообщил ТАСС директор департамента культуры Югры Артур Латыпов.

В декабре 2019 года директор Русского музея Владимир Гусев сообщал, что в Когалыме появится филиал музея, но подробностей не привел. В январе 2020 года об этом же сказал Владимир Мединский, занимавший на тот момент пост министра культуры РФ. Латыпов сообщал ТАСС, что филиал появится в Когалыме до 2023 года, а в настоящее время идет работа по открытию в городе культурно-выставочного центра Русского музея, для которого выделили помещение площадью около 500 кв. м.

"В планах - открыть культурно-выставочный центр Русского музея в Когалыме на День города, в начале сентября 2020 года. Согласно документам, все работы в здании должны быть завершены до 20 августа текущего года", - сказал Латыпов.

По его словам, определиться с экспозицией, которую представят на открытии центра, планируется в июне-июле.

Ранее в Когалыме открылся филиал Малого театра. Строительство новой сцены велось два года в рамках пятистороннего соглашения между Министерством культуры РФ, Малым театром, правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, компанией "Лукойл" и администрацией Когалыма.

Русский музей, обладающий наиболее полной коллекцией отечественного искусства из более 400 тыс. произведений тысячелетнего периода, с Х по ХХI век, также выступает как авторитетный научно-исследовательский, реставрационно-хранительский и методический центр, курирующий работу всех художественных музеев страны. Музей обладает сетью из более 200 филиалов в России и за рубежом.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссияСанкт-ПетербургХанты-Мансийский автономный округ
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