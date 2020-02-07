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Четверых детей, доставленных из Сирии в Россию, отправят в Свердловскую область

Всего из Сирии вернулись 26 детей, сейчас они вместе с родственниками находятся в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья в Москве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Четверых детей, ранее доставленных из Сирии в Москву, отправят в Свердловскую область. Сейчас идет поиск средств на перелет, сообщил ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

В пятницу уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что из Сирии в Россию вернулись 26 детей. По ее данным, возраст детей - от двух до 17 лет. Сейчас дети вместе с родственниками находятся в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья (НМИЦ).

"У нас там, [в Москве], 4 ребенка. Занимаемся вопросами поиска средств на то, чтобы детей доставить сюда [в Свердловскую область]. Дети от 4-5 до 13 лет", - сказал Мороков.

Он добавил, что средства на перелет, скорее всего, будут частными, но обсуждается вариант бесплатной перевозки детей "Уральскими линиями".

Дети из Сирии

Проблема присутствия детей российских граждан в Сирии и Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети возвращаются в РФ.

Теги
СирияРоссияСвердловская область
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